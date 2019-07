Il Settebello è campione del mondo, Campagna applaude i suoi ragazzi: “nella sofferenza siamo venuti fuori alla grande”

Coach Campagna euforico dopo la vittoria dell’oro Mondiale del Settebello a Gwangju: le parole del tecnico azzurro

Il Settebello ha compiuto l’impresa oggi ai Mondiai di Gwangju 2019: la Nazionale italiana maschile di pallanuoto ha sconfitto la Spagna in finale, andando a conquistare la medaglia d’oro otto anni dopo l’ultimo successo azzurro. “La partita perfetta, in una giornata perfetta, nella finale di un Mondiale. Oggi sono venuti fuori il nostro gioco, la nostra personalità e il nostro orgoglio. I ragazzi sono stati perfetti, eccezionali. Siamo cresciuti alla distanza in questo campionato del mondo: all’inizio non stavamo benissimo. Nella sofferenza siamo venuti fuori alla grande. Il prossimo anno ci sarà ancora più tensione, una Olimpiade è sempre differente: questo è stato un test superato alla grandissima. Voglio ringraziare anche tutto il mio staff, determinante sempre“, queste le parole di un emozionatissimo Sandro Campagna.

