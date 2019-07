Settebello campione del mondo! Esplode la festa azzurra: via le scarpe, tutto lo staff si lancia in acqua [VIDEO]

Il Settebello vince la finale dei Mondiali di Pallanuoto 2019: l’Italia batte 5-10 la Spagna e si laurea campione del mondo. Lo staff azzurro si lancia in acqua per festeggiare

Per la quarta volta nella sua storia, l’Italia è campione del mondo di pallanuoto. Il Settebello ha dominato la finale giocata contro la Spagna, portandosi a casa la medaglia d’oro con il punteggio di 5-10. Al termine della partita è scoppiata la festa azzurra! Tutti i giocatori in acqua a festeggiare, ma non solo: Sandro Campagna e tutto lo staff dell’Italia si sono solti le scarpe per un tuffo nella piscina della Nambu University. Cosa importa dei vestiti: siamo campioni del mondo!

3 2 1 …. ITALIA Campione del Mondooooooo 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹 Esplode la gioia di Sandro Campagna, dello Staff e di tutti i ragazzi oggi semplicemente SPETTACOLARI!!!!! 🤽‍♂️🤽‍♂️🤽‍♂️🤽‍♂️#Settebello d’ORO 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹 Grazie Ragazzi ❤❤❤❤❤❤❤@FINOfficial_#Gwangju2019 #Waterpolo pic.twitter.com/uOmlvfhJTl — Emy Bell (@EmyBellBell) July 27, 2019

