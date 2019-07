Serie A, niente calendario asimmetrico ma si studiano i modelli di Spagna e Francia

In Serie A resta il modello di calendario asimmetrico in vista della prossima stagione, ma si studia la tipologia di calendario adottata in Spagna e Francia

L’assemblea di Lega ha deciso: il calendario non si tocca, almeno per ora. Il modello di calendario asimmetrico è stato bocciato, o per meglio dire rimandato al prossimo anno. La nuova stagione di Serie A che inizierà fra qualche settimana presenterà ancora il modello ‘a specchio’, con il girone di ritorno da giocare semplicemente a campi invertiti rispetto alle partite d’andata.

Verranno però studiati i campionati di Spagna e Francia, nei quali è presente un girone di ritorno differente rispetto a quello d’andata con anche un rimescolamento di partite all’interno dello stesso turno. Se le valutazioni saranno positive, tale modello potrebbe anche essere applicato alla Serie A negli anni a venire.

Valuta questo articolo