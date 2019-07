Serie A, cambia l’organico degli arbitri in vista della prossima stagione: si chiude la carriera di due veterani

Per sopraggiunti limiti di età, due arbitri con tantissima esperienza lasciano la Serie A e verranno sostituiti da due emergenti

E’ ufficialmente cominciata dal primo luglio la nuova stagione del campionato di Serie A, a breve infatti scatteranno i ritiri sia delle squadre che degli… arbitri.

La classe dei direttori di gara si rinnova in vista della stagione 2019/2020, infatti è previsto un doppio avvicendamento per sopraggiunti limiti di età. Andranno di fatto ‘in pensione’ Luca Banti (228 partite condotte in A) e Paolo Silvio Mazzoleni (209 gare), come annunciato dall’AIA in FIGC. Al loro posto arrivano in Can A sia Antonio Giua della sezione di Olbia, che Marco Piccinini della sezione di Forlì. Tutte e due questi direttori di gara hanno già 5 partite di Serie A all’attivo, avendo esordito nella massima serie nel corso della stagione 2017-2018. Poche settimane fa infine si sono divisi la finale playoff di Serie B tra Hellas Verona e Cittadella, arbitrando uno l’andata e l’altro il ritorno.

