Serena Williams nuda senza ritocchi: la cover di Harper’s Bazaar esprime forza e sensualità [FOTO]

Serena Williams posa per la cover di Harper’s Bazaar: la pluricampionessa Slam appare forte e sensuale in un gioco di ‘vedo non vedo’ con il lato B in bella mostra

Serena Williams è un’icona, non soltanto sportiva, ma soprattutto per essere una delle donne più famose al mondo. La tennista americana ha regalato grande prestigio allo sport femminile, è da sempre in prima linea per la parità dei diritti fra uomo e donna ed è un punto di riferimento per la comunità afroamericana. Serena non ha mai fatto mistero di avere un corpo che non rispetta gli ‘standard di bellezza’ moderni: la 23 volte campionessa Slam ha un fisico giunonico che unisce forme prorompenti alla muscolatura di un’atleta.

Un corpo che un’altra donna proverebbe a nascondere, ma che la tennista americana non disdegna di mostrare in bikini e sexy scatti fotografici per sdoganare l’ennesimo tabù. La cover di Harper’s Bazaar, realizzata dal fotografo Alexi Lubomirski, è un mix di forza e sensualità: Serena appare di spalle, avvolta in un lungo vestito dorato che ne scopre maliziosamente il lato B, senza però risultare volgare. Campeggia la scritta ‘unretouched’, non ritoccata, tanto la foto quanto l’articolo al suo interno, per così dire ‘senza filtri’, nel quale parla dello sfogo della finale US Open e del dolce messaggio di scuse inviato ad Osaka. Una campionessa anche di buone maniere.

Valuta questo articolo