Scooter in mare, tutti contro Balotelli: la replica social di Super Mario è di quelle pungenti [FOTO]

L’attaccante italiano ha replicato duramente sui social alle accuse piovutegli addosso dopo la goliardata di Napoli, postando su Instagram una Story che fa discutere

Mario Balotelli non ci sta, l’attaccante italiano replica con disprezzo alle accuse piovutegli addosso dopo quanto accaduto a Napoli. L’ex Nizza infatti si è reso protagonista di una scommessa goliardica con tale Catello Buonocore, offrendogli 2000 euro per buttarsi in mare con lo scooter.

Detto e fatto, con il video che ha subito fatto il giro del web scatenando ogni tipo di reazione. Lo stesso Salvini ha accusato Super Mario rivelando che, se fosse stato per lui, avrebbe fatto scattare subito le manette, oltre la denuncia pervenuta a Balotelli dalla Polizia Municipale. L’ex Milan e Inter ha però replicato su Instagram, postando il video di una fognatura che si riversa in mare, accompagnandolo con una eloquente frase: “concentratevi sui problemi veri o forse devo dire che sono stato io che magari intervenite subito?“.

Valuta questo articolo