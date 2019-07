Sci alpino, importante riconoscimento per Sofia Goggia: l’azzurra nominata Cavaliere della Repubblica di San Marino

Goggia e il Pesidente Roda insigniti dell’onoreficenza di Cavaliere dalla Repubblica di San Marino

Prestigioso riconoscimento ottenuto dalla campionessa olimpica di discesa femminile Sofia Goggia e dal Presidente FISI Flavio Roda, ricevuti dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino in una giornata storica per una delle repubbliche più antiche al mondo, situata fra l’Emilia-Romagna e le Marche. Entrambi sono stati accolti dal Segretario di Stato per lo Sport, Marco Podeschi, che li ha condotti verso il Palazzo del Governo, dove sono stati insigniti dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori dell’onoreficenza di Cavaliere concesso dal Gran Magistero dell’Ordine Equestre di Sant’Agata.

“Avere ricevuto questo prestigioso riconoscimento mi inorgoglisce – ha dichiarato Goggia -. Il destino ha voluto che arrivasse esattamente un mese dopo l’assegnazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 a Losanna, evidentemente era un segno del destino che ci sia questo intreccio particolare fra politica e sport. Non conoscevo il territorio di San Marino e ringrazio la Federazione Sammarinese e il Consiglio di Stato per questo invito, mi rimarrà sicuramente un bel ricordo di questa giornata”. Sofia ha ricevuto l’abbraccio dei numerosi tifosi presenti e si è sottoposta con piacere al rito delle foto e degli autografi con i numerosi ragazzi degli sci club locali accorsi sul Monte Titano per festeggiarla.

