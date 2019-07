Sci alpino, il quartetto della velocità di Coppa del Mondo al lavoro sullo Stelvio: assente Paris

Fill, Buzzi, Casse e Marsaglia allo Stelvio fino a venerdì 2 agosto. La squadra C maschile nell’impianto al coperto di Amneville (Fra) fino dal 4 agosto

Il quartetto della velocità di Coppa del mondo (ad eccezione dell’assente Dominik Paris) si ritrova al Passo dello Stelvio per quattro giorni di sci sul ghiacciaio al confine fra Lombardia e Alto Adige, a partire da martedì 30 luglio fino a venerdì 2 agosto.

Il direttore sportivo Max Rinaldi ha convocato Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Peter Fill e Matteo Marsaglia, insieme ai loro presenti il direttore tecnico Alberto Ghidoni, i tecnici Christian Corradino, Raimund Plancker, Walter Ronconi e il preparatore atletico Giuseppe Abruzzini. Si sposta invece in Francia il gruppo C maschile per cinque giorni di allenamento in slalom nell’impianto al coperto di Amneville, in Francia. Il direttore tecnico giovanile Massimo Carca ha convocato Riccardo Allegrini, Matteo bendotti, Matteo Canins, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Matteo Franzoso, Alessandro Pizio e Manuel Ploner, che saranno assistiti anche dai tecnici Max Blardone e Andrea Truddaiu.

