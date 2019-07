Sci alpino, Hirscher combattuto sul proprio futuro: “deciderò a fine estate se ritirarmi o meno”

Il campione austriaco deciderà nelle prossime settimane se proseguire la propria carriera oppure appendere gli sci al chiodo

Le prossime settimane saranno decisive per conoscere il futuro di Marcel Hirscher, lo sciatore austriaco infatti sceglierà se proseguire la propria carriera oppure ritirarsi alla fine dell’estate. La decisione non è ancora maturata, dunque il numero uno dello sci alpino ha annullato una conferenza stampa prevista per il 6 agosto a Salisburgo, prendendosi un altro po’ di tempo.

“Devo disputare un’altra stagione o no? Non ho ancora deciso” le parole di Hirscher affidate ad una dichiarazione in cui spiega il rinvio della conferenza stampa. “Come potete immaginare, prendere una decisione sul mio futuro non è facile, lo farò alla fine dell’estate“.

