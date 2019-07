Sci alpino, dieci giorni di allenamento per Goggia, Brignone e Bassino: azzurre impegnate a Les Deux Alpes

Brignone, Goggia e Bassino in pista a Les Deux Alpes per dieci giornate di allenamento

Il gruppo Elite di Coppa del mondo femminile di sci alpino è in partenza per il secondo allenamento della stagione sul ghiacciaio. A partire da mercoledì 24 luglio fino a sabato 3 agosto un terzetto sarà a Les Deux Alpes (Fra), per una sessione di allenamento in pista in vista del primo appuntamento della stagione 2019/20 di Coppa del mondo, in programma col gigante di Soelden sabato 26 ottobre.

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi, d’intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi, ha convocato Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino. Il trio della nazionale sarà accompagnato dallo staff guidato dallo stesso Rulfi, dal preparatore atletico Marcello Tavola, dai fisioterapisti Luigi Devizzi e Riccardo Giovannetti, dall’allenatore Daniele Simoncelli e dagli skimen Federico Brunelli, Mauro Sbardellato, Gianluca Petrulli.

