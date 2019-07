Scene da film a Londra, che paura per Ozil: aggredito da teppisti armati di coltello, Kolasinac li affronta [VIDEO]

Che spavento per Ozil e Kolasinac: i calciatori dell’Arsenal aggrediti da teppisti armati di coltello

Momenti di terrore ieri a londra per Ozil e Kolasinac: la coppia di giocatori dell’Arsenal è stata aggredita da un gruppo di teppisti armati di coltello. Mentre i due calciatori si trovavano a bordo del suv del giocatore tedesco, due uomini in motorino si sono avvicinati armati di coltello. Il serbo Kolasinac ha immediatamente reagito, scendendo dall’auto affrontandoli a mani nude e riuscendo ad allontanarli.

Ma non è finita qui: Ozil è stato poi inseguito dai malviventi ed è stato costretto dunque a trovare rifugio in un ristorante turco, dove lo staff lo ha aiutato, chiamando subito le autorità. I malviventi, dopo aver atteso qualche minuto che il calciatore tedesco uscisse, sono scappati via in moto.

‼️Video shock‼️

Ozil viene fermato a Londra da dei ladri armati di coltelli: a sventare la rapina è Kolasinac, che a mani nude costringe gli aggressori alla fuga 😳😳😳 pic.twitter.com/82fGJBooFo — Goal Italia (@GoalItalia) July 25, 2019

