Satta-Boateng, è tornato il sereno? Rose rosse per Melissa, e quanti cuoricini sui social… [FOTO]

Melissa Satta e Boateng di nuovo insieme? Gli indizi social fanno sognare i fan: rose rosse per la bellissima showgirl

La rottura tra Melissa Satta e Boateng aveva lasciato senza parole tantissimi fan della bellissima coppia. L’ex velina ed il calciatore sono stati lontani per un po’ di tempo, non è ancora chiaro però quali siano le motivazioni, ma sembra che piano piano si stiano riavvicinando.

In casa Satta-Boateng sta tornando il sereno. Si sa, “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, come canta Antonello Venditti e come accaduto per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sembra che anche la coppia Satta-Boateng sembra destinata ad avere una nuova opportunità, che regali tanta felicità ad entrambi.

Diversi giorni fa la modella e showgirl aveva postato nelle sue Storie Instagram delle foto con Boateng, scrivendo “appuntamento con questo qua”, facendo sognare tutti i fan. Adesso, dalla sua vacanza nella sua Sardegna, arriva un nuovo post che fa sperare tutti gli amanti della coppia: Melissa Satta ha pubblicato delle tenere foto con un mazzo di rose rosse, sulle quali ha taggato proprio Prince Boateng, che ha prontamente commentato con un cuoricino rosso.

