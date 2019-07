Rugby – Presentate le nuove divise dell’Italrugby per i Mondiali in Giappone

FIR e Macron insieme per le nuove maglie 2019/20 della Nazionale italiana: il segno di Leonardo sulle nuove divise

La Federazione Italiana Rugby e Macron, sponsor tecnico delle Nazionali azzurre, hanno presentato le nuove maglie che l’Italrugby indosserà sia in occasione dei prossimi Mondiali in Giappone, che nel corso della nuova stagione internazionale nei test-match estivi e sui campi del 6 Nazioni. La nuova maglia, nella versione “6 Nazioni” con al centro del petto la scritta Cattolica Assicurazioni, sponsor di maglia degli azzurri, debutterà il 10 agosto nel test pre-Mondiale di Dublino contro l’Irlanda mentre l’edizione riservata alla Rugby World Cup farà la sua prima apparizione il 22 settembre a Osaka nel match inaugurale contro la Namibia.

La versione “Home” è azzurro Italia con collo a polo in blu navy, colore presente anche sui bordi manica. Inserto tricolore nell’interno collo e, in verticale, anche sotto al colletto nel retro. Il backneck è personalizzato con il logo della FIR e la scritta ITALIA e internamente al collo sul tape è ripetuta la scritta F.I.E.R.O. (Fitness-Intensità-Energia-Reazione-Obiettivi). Il tricolore è presente anche all’interno della manica. Sul petto a destra il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore il logo della Federazione Italiana Rugby. Nella parte posteriore, al centro delle spalle, c’è la tasca per il Gps e sul fondo, in rilievo, il disegno leonardesco dell’uomo vitruviano che illustra le proporzioni ideali del corpo umano in perfetta sintonia con Terra e Universo. Gli shorts con coulisse bianche e puntali tricolori e i calzettoni con bordo in blu navy sono azzurro Italia.

Nella versione ‘Home’, che gli Azzurri utilizzeranno nel corso dei Mondiali in Giappone, non sono presenti sulla maglia i vari dettagli tricolori e sul petto, a destra è posizionato il logo della Rugby World Cup Japan 2019, al centro il Macron Hero e lato cuore il logo della FIR.

La maglia “Away” è bianca a girocollo bordato in blu navy e con una grafica composta da righe orizzontali blu navy e azzurro Italia a contrasto e in stampa sublimatica. Il backneck è personalizzato con etichetta con logo FIR e la scritta ITALIA e il tape interno ha la scritta F.I.E.R.O. Nel bordo del colletto, sulle maniche e sotto il bordo manica sono inseriti dei dettagli tricolori, mentre nel retrocollo il tricolore è ricamato. Anche in questa versione, nella parte posteriore bassa della maglia, appare la grafica con il disegno in rilievo dell’uomo vitruviano. Gli shorts sono in blu navy con coulisse azzurro Italia e puntali tricolori. I calzettoni sono bianchi con una serie di righe orizzontali azzurre e blu navy.

L‘“Away“ che gli Azzurri indosseranno ai Mondiali è praticamente identica con l’unica differenza nella presenza del dettaglio tricolore ricamato solo sulle manica sinistra e la collocazione a destra del logo del Mondiale, al centro il Macron Hero e a sinistra il logo FIR.

Tutte le maglie hanno una vestibilità Body Fit e i tessuti utilizzati sono Armevo e Bodytex che oltre alla leggerezza e traspirabilità, assicurano la massima resistenza.

I nuovi kit saranno disponibili in esclusiva da 30,7 all’1,8 nel Macron Store di Piazza San Silvestro a Roma, all’Aeroporto di Bologna e su shop.federugby.it e successivamente dall’1.8 presso tutti i retailer Macron.

