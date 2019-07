Sturridge può sorridere, ritrovato il cane che gli era stato rubato da tre ladri: “Lucky Lucci è sano e salvo”

L’ex attaccante del Liverpool ha postato sui social un video in cui ha rivelato il ritorno a casa di Lucky Lucci, il suo cane sottrattogli da tre malviventi

Tutto è bene quel che finisce bene, Daniel Sturridge ha ritrovato finalmente il suo cane, sottrattogli da tre ladri dopo essere entrati furtivamente nella sua casa di Los Angeles.

Lucky Lucci, questo il nome del volpino di Pomerania di proprietà dell’ex giocatore del Liverpool, è tornato a casa senza che quest’ultimo pagasse alcun riscatto. A rivelare il lieto fine della storia ci ha pensato proprio Sturridge con un video su Instagram: “grazie a tutti, in tutto il mondo, per il supporto. Siamo grati a tutti, senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile!! – le sue parole – Lucky Lucci è sano e salvo!! Un ringraziamento speciale a Kimberly Cheng (reporter americana) per averci dato la soffiata che qualcuno ha chiamato lo show e avvertito di avere il mio cane. Ha permesso a me e ai miei amici di andare a prenderlo“. Stando a quanto riferito dalla CBS, Sturridge ha riferito alla polizia come le persone che avessero il cane non c’entrassero col furto, avendogli appunto restituito il cane gratuitamente. I ladri dunque sono al momento ancora a piede libero.

Valuta questo articolo