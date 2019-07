Il ritorno dalla vacanza ad Ibiza è… devastante per Diletta Leotta: si torna subito a sudare per una forma smagliante [VIDEO]

Diletta Leotta torna a faticare dopo la vacanza ad Ibiza con Scardina: durissimo allenamento col suo personal coach

Dopo la vacanza in una lussuosa barca con la sua presunta nuova fiamma, il pugile Scardina, è arrivato il momento per Diletta Leotta di tornare alla vita di tutti i giorni. Rientrata a Milano, la bella giornalista siciliana si è subito messa al lavoro, faticando in palestra col suo personal trainer.

Sensuale anche nella sua tenuta sportiva, Diletta Leotta non ha nascosto tutta la sua stanchezza nella tostissima sessione di allenamento, dalla quale non si è di certo tirata indietro, consapevole di dover faticare per mantenere in formissima il suo fisico.

