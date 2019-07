Real Madrid, Zidane cancella Bale: “non c’Ã¨ piÃ¹ posto per lui, se andrÃ  via domani sarÃ  ancora meglio”

L’allenatore del Real Madrid ha messo alla porta Bale, confermando la volontà dei blancos di cederlo

L’avventura di Gareth Bale con la maglia del Real Madrid è terminata, Zinedine Zidane ha annunciato senza giri di parole la volontà del club di cedere l’esterno gallese.

Tenuto fuori nel match di International Champions Cup contro il Bayern Monaco, l’allenatore francese ha motivato la sua scelta: “Bale è rimasto fuori perché il Real sta trattando la sua cessione. Quando avverrà? Se potrà andar via domani, meglio. Non c’è nulla di personale, non ho nulla contro Bale, però prendo delle decisioni. E arriva un momento in cui bisogna cambiare. Ed è un bene per tutti la sua cessione. Cessione voluta da me e anche dal giocatore, che conosce la situazione. James Rodriguez? Non è qui con noi, mi preoccupo di quelli che sono qui“.

