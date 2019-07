Il Real Madrid punta Neymar: offerta folle al PSG più Gareth Bale

Il Real Madrid vuole Neymar: i blancos pronti ad offrire Gareth Bale più una proposta cash per convincere il PSG

Neymar è sempre più lontano dal PSG. Il giocatore ha espresso più volte la volontà di lasciare Parigi e il suo staff sta cercando in tutti i modi di trovargli una nuova sistemazione. Il brasiliano vorrebbe tornare al Barcellona, ma dopo l’affare Griezmann difficilmente i blaugrana potranno sborsare i 200 milioni chiesti dal PSG. In Spagna potrebbe esserci però un’altra destinazione interessante per Neymar: il Real Madrid. Secondo Mundo Deportivo i Blancos avrebbero offerto 90 milioni più il cartellino di Gareth Bale, ormai finito ai margini della rosa. Il gallese, scaricato pubblicamente da Zinedine Zidane, abbasserebbe enormemente le richieste del PSG che avrebbero già in casa un sostituto di livello del fuoriclasse brasiliano.

