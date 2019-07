Real Madrid – Non c’è il nome di James Rodriguez tra i convocati della tournèe in Nord America: il colombiano sempre più vicino al Napoli?

James Rodriguez non convocato da Zidane per la tournèe del Real Madrid: il colombiano sempre più vicino al Napoli

James Rodriguez è sempre più vicino al Napoli! Il calciatore colombiano non è stato convocato per la tournèe in Nord America del Real Madrid: nella lista dei 29 giocatori in partenza, non c’è il nome di Rodriguez, a conferma del fatto che per Zidane sia fuori dal progetto tecnico dei blancos. Il colombiano, dunque, sembra essere sempre più vicino al Napoli di Carlo Ancelotti, che non ha nascosto il suo apprezzamento per il calciatore.

