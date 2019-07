Real Madrid – Malore durante la presentazione, Eder Militao troppo emozionato: “non riesco a rispondere” [VIDEO]

Malore durante la presentazione: Militao costretto a lasciare la sala stampa del Real Madrid

Si è tenuta oggi al Bernabeu la presentazione del nuovo giocatore del Real Madrid: Eder Militao, reduce dalla vittoria in Copa America col Brasile, ha risposto alle domande dei giornalisti raccontando le sue sensazioni per la nuova avventura al Real.

Un momento di fortissima emozione per il difensore brasiliano, che ha accusato un malore che lo ha costretto ad abbandonare prima del previsto la conferenza stampa. Visibilmente agitato, Militao si è aggiustato diverse volte la cravatta, tenendosi la testa e strizzando più volte gli occhi. “Scusatemi, non riesco a rispondere, sono troppo emozionato“, ha affermato prima di lasciare la sala stampa. Controllato dai medici del club, sembra che il malore del calciatore sia dovuto non solo all’emozione ma anche alla stanchezza e al fuso orario: Militao è arrivato questa mattina alle 5 a Madrir, dal Brasile.

😳😳¡NO PUDO CONTINUAR!😳😳

Durante la rueda de prensa de su presentación como nuevo jugador del Real Madrid, Eder Militao la pasó realmente mal. El jugador dijo sentir mareos y que “no puedo hablar más”. ¿Nervios? 🤭#laotracaradeldeporte #edermilitao #militao #realmadrid pic.twitter.com/19uJ0d6IHI — La Otra Cara Del Deporte (@otracaradeporte) 10 luglio 2019

