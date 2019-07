Real Madrid – Caso Bale, l’agente non ha dubbi: “non lascerà in prestito! E’ uno dei migliori del pianeta”

L’agente di Gareth Bale non ci sta: Barnett torna sul caso del calciatore gallese dopo le affermazioni di Zidane

Continua il botta e risposta tra Zidane e l’agente di Gareth Bale, dopo le affermazioni del tecnico del Real Madrid che ha affermato che il gallese non fa più parte del progetto della squadra madrilena. Dopo il chiarimento di Zidane di oggi, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Arsenal nella International Champions Cup, anche l’agente di Bale è tornato a dire la sua: “non ci saranno trattative improvvisate per farlo andare via dal club. Posso garantire che non lascerà in prestito, è uno dei migliori giocatori del pianeta”, ha affermato Jonathan Barnett a Sky Sports.

