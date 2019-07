Ranking WTA – Barty guarda tutte dall’alto, Giorgi migliore azzurra: la nuova classifica femminile

Barty saldamente al comando della classifica mondiale femminile di tennis, Camila Giorgi ancora migliore azzurra: il nuovo ranking WTA

Ashleigh Barty si conferma numero uno del ranking WTA per la sesta settimana: la tennista australiana comanda la classifica femminile mondiale di tennis, seguita da Osaka e Karolina Pliskova. Quarta posizione per la rumena Halep, che si lascia alle spalle Kiki Bertens. Nessuna variazione nella top ten femminile, così come non cambia la posizione della migliore azzurra, Camila Giorgi, saldamente al 62° posto. Sorride Jasmine Paolini, che grazie all’accesso ai quarti di finale del torneo WTA di Palermo guadagna ben 1′ posizioni, così come la sua collega Giulia Gatto Monticone, che beneficia dell’accesso agli ottavi nel torneo siciliano per salire di 10 gradini. Scivolano rispettivamente di 7 e trentuno posizioni invece Martina Trevisan e Maritna Di Giuseppe.

Ecco la top ten del ranking Wta di tennis:

1 Barty, Ashleigh (AUS) 0 6.605 punti;

2 Osaka, Naomi (JPN) 0 6.257;

3 Pliskova, Karolina (CZE) 0 6.055;

4 Halep, Simona (ROU) 0 5.933;

5 Bertens, Kiki (NED) 0 5.130;

6 Kvitova, Petra (CZE) 0 4.785;

7 Svitolina, Elina (UKR) 0 4.638;

8 Stephens, Sloane (USA) 0 3.802

9 Williams, Serena (USA) 0 3.411;

10 Sabalenka, Aryna (BLR) 0 3.365.

