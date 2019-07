Ramsey conquista subito i tifosi bianconeri: sui social il primo post da juventino [FOTO]

Ramsey fa subito innamorare i tifosi juventini: il primo scatto in bianconero ottiene un’infinità di like

Sui social il primo scatto in bianconero che fa sognare i tifosi: Aaron Ramsey, ingaggiato dalla Juventus dei mesi scorsi a parametro zero ha pubblicato poche ore fa il suo primo scatto juventino. L’ex calciatore dell’Arsenal ha postato su Instagram una foto con la maglia della Juventus: “Ufficiale. Fino alla fine“, ha scritto il 28enne inglese, ottenendo subito un’infinità di like. Ramsey ha scelto il numero 8, indossato per anni da Marchisio che ha subito manifestato la sua approvazione: “sono contento che abbia preso lui il mio numero“.

