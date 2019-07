Rafinha può tornare in Italia, ma niente Inter: Atalanta e Fiorentina in pressing sul talento del Barcellona

Rafinha potrebbe tornare in Italia: l’ex Inter finito nel mirino di Atalanta e Fiorentina, ma c’è da battere la concorrenza del Valencia

Rafinha, nonostante una piccola parentesi di metà stagione passata con la maglia dell’Inter, ha lasciato solo ricordi positivi nel campionato italiano. Il centrocampista del Barcellona, finito ai margini della rosa a causa dei grandi acquisti blaugrana e di qualche infortunio di troppo, potrebbe dunque ritornare in Italia. Niente Inter questa volta, ma un’altra nerazzurra: l’Atalanta potrebbe completare il suo centrocampo con il talentuoso brasiliano che sarebbe la ciliegina sulla torta di una squadra pronta a giocare la Champions League da Cenerentola. In Italia il giocatore interessa anche alla Fiorentina, con il patron Rocco Commisso che vorrebbe puntare sul centrocampista blaugrana per sostituire Veretout. Oltre alle due piste che portano in Serie A ne è presente un’altra, che permetterebbe al giocatore di restare in Spagna: su Rafinha è forte l’interesse del Valencia.

