Quanta Italia al Tour de France! Nibali, Aru, Viviani e non solo: 15 azzurri al via della Grande Boucle

Non solo Nibali, Aru e Viviani: ben 15 azzurri alla partenza del Tour de France 2019. La Grande Boucle si colora di azzurro

Con la prestigiosa partenza di Bruxelles nella giornata di domani prenderà il via l’edizione 2019 del Tour de France. Nonostante le assenze di Chris Froome e Tom Domoulin, la Grande Boucle sarà ricca di grandi protagonisti. I favoriti sono i due assi del Team Ineos, Geraint Thomas ed Egan Bernal, pronti a contendersi la Maglia Gialla, ma sarà folta anche la presenza di italiani in gara con ben 15 atleti azzurri presenti al via.

Vincenzo Nibali guida la pattuglia tricolore. Dopo il secondo posto del Giro d’Italia lo Squalo si presenta al Tour de France con qualche incertezza di troppo che lo inserisce nel gruppo degli outsider più che in quello dei favoriti: più probabile un assalto alla Maglia a Pois, premio per il miglior scalatore. Al suo fianco i compagni Damiano Caruso e Sonny Colbrelli, pronti a dare battaglia nelle fughe e negli arrivi più imprevedibili.

Gradito ritorno per Fabio Aru che, dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare il Giro d’Italia, torna a misurarsi con i migliori al mondo in una corsa così blasonata. Grandi aspettative per Elia Viviani che negli arrivi in volata sarà come sempre protagonisti. A proposito di ‘ruote veloci’, saranno presenti anche Niccolò Bonifazio della Direct Energie, Giacomo Nizzolo della Dimension Data e Andrea Pasqualon della Wanty Goubert. Tra i cacciatori di tappe, troviamo Alberto Bettiol, vincitore quest’anno del Giro delle Fiandre, Matteo Trentin, già vincitore al Tour de France e Alessandro de Marchi, re delle fughe. Si chiude poi con i due gregari Gianni Moscon, in funzione del duo Bernal-Thomas e Daniel Oss, spalla di Peter Sagan e Rafal Majka.

