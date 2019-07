Calciomercato Paris Saint-Germain, Leonardo ammette: “non c’è nessuna offerta concreta per Neymar”

Il direttore sportivo del club parigino ha parlato della situazione Neymar, ammettendo come non ci sia nessuna offerta al momento per il brasiliano

La questione Neymar continua a tenere banco in casa Paris Saint-Germain, l’attaccante brasiliano ha confermato ai propri dirigenti di voler lasciare il club parigino, ma al momento il Barcellona non ha affondato il colpo.

Sulla questione è intervenuto ai microfoni di ‘Le Parisien’ il direttore sportivo Leonardo, che ha ammesso come al momento non siano giunte offerte per il giocatore sudamericano. Queste le sue parole dopo il pari in amichevole degli uomini di Tuchel contro il Norimberga: “non c’è nulla di nuovo rispetto all’ultima volta che abbiamo parlato. Nulla di nulla. Non c’è nessuna offerta concreta per Neymar. E’ con noi. E’ un giocatore del Psg. E’ la stessa situazione di dieci giorni fa”.

