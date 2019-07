PSG-Inter, Conte si gode il successo: “non ci deve mai piacere la sconfitta, l’atteggiamento è importante”

L’allenatore dell’Inter ha parlato dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri in amichevole contro il Paris Saint-Germain

Buone sensazioni e ottime risposte per Antonio Conte dopo l’amichevole tra Inter e Paris Saint-Germain, vinta dai nerazzurri ai rigori dopo l’1-1 nei tempi regolamentari.

Un successo che fa bene al morale di Skriniar e compagni, riusciti ad evitare la sconfitta pareggiando con Longo nel finale di partita. Queste le parole di Conte nel post gara a InterTV: “sicuramente sono molto contento, perché penso che, nel caso, non avremmo meritato assolutamente la sconfitta. Devo essere sincero, continuo a vedere importanti miglioramenti nella mentalità dei ragazzi, nella voglia di giocare al calcio, di aggredire l’avversario nella sua metà campo e di riconquistare palla quando la perdiamo. Sicuramente questo è un aspetto molto, molto positivo. Ho trovato grande disponibilità da parte dei ragazzi e questo mi dà sicuramente entusiasmo per proseguire su questa strada. Mi ha fatto piacere il fatto che i ragazzi ci abbiano provato fino all’ultimo: abbiamo fatto gol e poi vinto ai rigori. Non ci deve mai piacere la sconfitta, neanche nelle partite amichevoli e neanche ai rigori. L’atteggiamento è quello di non starci, fino alla fine“.

