A tutto Trentalance, dalla simpatia per Salvini al set con Rocco Siffredi: le rivelazioni dell’ex pornodivo

L’ex pornodivo Franco Trentalance ai microfoni de La Zanzara su Radio24: da Salvini ai set con Rocci Siffredi

L’ex pornodivo Franco Trentalance ha risposto alle domande del programma radiofonico La Zanzara in onda su Radio24, durante l’ultima puntata, venerdì 26 luglio. L’ex attore di film a luci rosse, oggi prolifico autore e scrittore, ha risposto alle pungenti domande della trasmissione, di ritorno da una premiazione per l’innovativo debutto nel mondo della graphic novel: “Franco ha un fumetto, che mi ha mandato ed è appena uscito, è stato premiato in Calabria ed è una specie di thriller” – ha ricordato il conduttore della trasmissione, Giuseppe Cruciani – “Sì, a Cosenza ieri ho ritirato il premio per l’esordio dal Museo del Fumetto, l’albo è uscito adesso a luglio praticamente”, ha confermato lo scrittore bolognese.

Il fumetto horror “Bloody Park” (ed Inkiostro, 2019) è la trasposizione su 80 tavole a vignette del romanzo, scritto a 4 mani da Franco Trentalance con il regista Marco Limberti: “Il Guardiano del Parco” (ed. Pendragon), nel 2017. Giuseppe Cruciani ha anche domandato una dichiarazione a Franco Trentalance circa la reciproca conoscenza sui set professionali, con il noto attore, regista e produttore di cinema per adulti, Rocco Siffredi, che era stato incalzato sul tema, proprio da La Zanzara, alcune settimane prima: “Con Rocco in realtà ho girato due film, con lui come regista: uno nel ’95 e uno nel ’96, insieme all’attrice Sandy Balestra, che forse qualcuno ricorderà. E inoltre facemmo insieme, come attori, un servizio fotografico a Roma prodotto dal buon Riccardo Schicchi. Però allora avevo i capelli e non ero rasato come oggi, forse per questo non si ricorda”.

Inoltre il programma ha chiesto allo scrittore come fosse variato il sesso, dopo aver smesso di lavorare nel mondo dell’intrattenimento per adulti: “Appagante, perché non c’è la telecamera di mezzo. L’unica cosa che rimpiango leggermente, ma solo dal punto di vista tecnico e non a riguardo della passione, sono le abilità e le competenze tecnico-ginniche che possiedono le attrici. Con le ragazze normali, non è sempre detto.” E non poteva certo mancare una domanda sulla Politica e gli attuali protagonisti dello scenario nazionale, al quesito: “Sei salviniano, di tendenza grillina o non ti interessa?” Franco Trentalance ha risposto: “Tendenzialmente non mi interessa molto. Ma sarei curioso di incontrare entrambi e dopo trarrei le mie conclusioni. Salvini non l’ho votato. Ma mi è simpatico, a pelle. Perchè ama il cibo e, di solito, eros e cibo sono… un binomio vincente. Però i politici sono degli attori di serie A…. e quindi…”

