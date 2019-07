Paura per Dele Alli, malore in spiaggia per il calciatore inglese: sviene sul lettino, i dettagli [FOTO]

Spavento in spiaggia per Dele Alli: il calciatore inglese colpito da un malore mentre riposava sul lettino

Che paura per Dele Alli in vacanza: secondo quanto riportato dal tabloid britannico Sun, il calciatore inglese ha accusato un malore in spiaggia. Dele Alli è collassato sul lettino dove riposava, al fianco della sua fidanzata Ruby Mae, che credeva che il suo compagno stesse semplicemente riposando.

Dopo una mattinata trascorsa a giocare a beach volley, nelle spiagge di Mykonos, Dele Alli ha deciso di riposarsi, ma passato un po’ di tempo, la fidanzata si è insospettita, notando il suo uomo immobile sempre nella stessa posizione, scoprendo dunque che non stava semplicemente riposando ma che era ‘vittima’ di un malessere.

Due uomini addetti alla sicurezza hanno sollevato Dele Alli, portandolo subito all’ombra. Non è chiaro quale sia la causa del malore: forse per l’eccessivo caldo, ma c’è chi non esclude che sia dovuto ad un abuso di alcool.

