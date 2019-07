Chelsea, Zola saluta con un pizzico di delusione: “me lo hanno detto tardi, ora è dura trovare un club”

L’ex vice di Maurizio Sarri al Chelsea ha commentato l’addio ai blues, esprimendo il proprio rammarico per come sia andata a finire

L’esperienza di Gianfranco Zola al Chelsea è ufficialmente terminata, l’ex vice di Maurizio Sarri è stato allontanato dai blues dopo l’arrivo in panchina di Frank Lampard.

Una scelta che l’allenatore sardo ha commentato con delusione ai microfoni del Sun: “ho saputo la notizia piuttosto tardi, tutte le altre squadre hanno già trovato un tecnico. E’ stata lo stesso un’esperienza importante per la mia carriera. In passato ho guidato altre squadre, questa è la mia principale ambizione. Lavorare con Maurizio Sarri è stata per me una grande opportunità. E’ stato un grande anno per il Chelsea, su questo non ci sono dubbi. Colgo l’occasione per ringraziare i giocatori, tutto lo staff tecnico e i tifosi per la meravigliosa stagione passata al Chelsea, che è e resta nel mio cuore: sono orgoglioso per quello che abbiamo ottenuto. Vorrei restare in Inghilterra. Devo adesso aspettare e vedere cosa succede. Sono contento per Frank Lampard e spero davvero che faccia bene“.

