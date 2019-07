Paris Saint-Germain, Neymar Jr pronto a tornare: “ho recuperato quasi al 100%, ecco cosa manca”

Il giocatore brasiliano raggiungerà lunedì i compagni di squadra, in ritardo rispetto al programma stabilito con il club parigino

Neymar Jr è pronto a tornare ad allenarsi con i compagni del Paris Saint-Germain, in ritardo rispetto al programma di lavoro stilato per lui dal club parigino. Dopo aver saltato la Copa America per un infortunio alla caviglia, il brasiliano ha superato i problemi all’articolazione, rivelando di essersi quasi ripreso ai microfoni di Globoesports.

L’ex Barcellona ha ribadito di essere in via di guarigione: “ho recuperato quasi il 100%, manca solo l’allenamento“. Intanto non si placano le voci di mercato che vorrebbero un suo ritorno in blaugrana, anche se al momento appare piuttosto difficile.

