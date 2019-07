Paris Saint-Germain, Leonardo ‘aizza’ il mercato: “il rinnovo di Mbappé? Non posso prometterlo”

Il direttore sportivo del club parigino non se l’è sentita di promettere il rinnovo di Mbappé, presentatosi comunque regolarmente alla ripresa degli allenamenti

Il futuro di Kylian Mbappé potrebbe essere lontano dal Paris Saint-Germain, a confermarlo indirettamente è Leonardo, il nuovo direttore sportivo del club parigino.

Intervenuto ai microfoni del quotidiano ‘Le Parisien’, il dirigente brasiliano non ha voluto promettere il rinnovo dell’attaccante campione del mondo: “non faccio mai promesse per due ragioni, la prima è che non faccio tutto io in questo club e la seconda è che non voglio fare una promessa se non sono sicuro di poterla mantenere. L’unica cosa che mi interessa è il presente. Mbappé è un giocatore molto importante per il Psg e al raduno di lunedì si è presentato con un atteggiamento super, col sorriso di sempre. E’ carismatico, la gente gli vuole bene ed è importante avere in squadra un giocatore come lui, giovane e sorridente“.

