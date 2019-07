Papà Djokovic furioso: “a Wimbledon ambiente ostile, niente fair play. Federer? Nole lo raggiungerà”

Papà Srdjan si è lamentato dell’ambiente ‘ostile’ nel quale il figlio Novak Djokovic ha giocato la finale di Wimbledon: un atteggiamento che Nole non ha di certo meritato

Nonostante sia uno dei tennisti più vincenti, tifati e apprezzati al mondo, Novak Djokovic ha avuto tutto il pubblico contro nel corso della finale di Wimbledon. Il motivo? Semplicemente, avere Roger Federer come avversario. Il campione svizzero è sempre amatissimo a Londra e il pubblico britannico lo ha palesemente sostenuto durante la finale in maniera vistosa, al punto da arrivare anche a fischiare Djokovic in alcuni tratti dell’incontro.

L’atteggiamento dei tifosi non ha fatto piacere a papà Srdjan Djokovic che, ai microfoni del quotidiano serbo Blic, ha spiegato: “mio figlio ha giocato la finale di Wimbledon in un ambiente ostile: gli spettatori sono andati contro di lui. A Londra si presta sempre grande attenzione al fair play, ma quel giorno non è esistito: il pubblico tifava solo per Federer e questo ha dato una spinta in più a Novak. L’atteggiamento di Novak nei confronti dei rivali e degli organizzatori è sempre ineccepibile. Si congratula sempre con loro, tratta tutti con rispetto e non ha mai una brutta parola. Negli ultimi dieci anni è stato il miglior tennista al mondo. Un anno fa Federer era in vantaggio 20-12 nel conto degli Slam conquistati, ora siamo 20-16: vedremo tra un anno“.

