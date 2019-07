Pallavolo – Verso Tokyo 2020, Sylla e Malinov pronte all’esordio nel torneo di qualificazione olimpica

Qualificazione Olimpica femminile: Sylla e Malinov pronte all’esordio

Mancano poco più di quarantotto ore all’esordio della nazionale italiana femminile nel grande appuntamento della stagione 2019: il torneo di qualificazione olimpica di Catania, in programma dal 2 a 4 agosto.

Tra venerdì e domenica le vice campionesse mondiali si giocheranno la chance di ottenere subito il pass per Tokyo 2020 e per farlo dovranno ottenere il primo posto nella pool F, affrontando: venerdì il Kenya (ore 21.15), sabato il Belgio (ore 21.15) e domenica l’ultima sfida l’Olanda (ore 21.15). Tutti i match delle azzurre saranno trasmessi in diretta alle 21.15 su Rai 2. In vista della prima sfida contro il Kenya, l’Italia questa mattina ha sostenuto una sessione di pesi, mentre in serata si allenerà al PalaCatania: l’ultima esibizione della nazionale femminile nell’impianto siciliano risale al luglio 2015, quando si disputò un girone del World Grand Prix. Nell’incontro stampa di oggi in casa azzurra hanno parlato Myriam Sylla e Ofelia Malinov.

MYRIAM SYLLA: “Siamo pronte, abbiamo gli ultimi allenamenti per prepararci al meglio, poi da venerdì metteremo in campo tutta la nostra voglia di staccare il biglietto per Tokyo. Sono convinta che Il pubblico siciliano sarà molto caloroso, dimostrerà quanto cuore ha. Ci sosterrà in tutti i momenti della tre giorni e la speranza è quella di festeggiare tutti insieme. In questa competizione non dovrà venire meno la nostra energia, la nostra voglia di arrivare ed entusiasmare. Abbiamo tanto da dare, forse nelle ultime partite non s’è visto e abbiamo fatto fatica. Io credo che nelle prossime tre partite saremo in grado di dare il massimo”.

OFELIA MALINOV: “Siamo sempre più vicine a questo fondamentale appuntamento, stiamo continuando ad allenarci per arrivare al top della condizione. La voglia e la determinazione d’iniziare non mancano. Non bisogna sottovalutare nessuna delle nostre avversarie, dobbiamo cominciare dalla prima partita a prendere fiducia. Abbiamo voglia tantissima voglia di giocare al nostro meglio, conquistare subito il pass olimpico sarebbe un grande vantaggio: ci consentirebbe di programmare nel migliore dei modi la prossima stagione. Secondo me si qualificherà chi ha più voglia di vincere, chi ha più voglia di arrivare a Tokyo. I momenti di difficoltà capiteranno sicuramente, non dovremo scoraggiarci e dimostrare che ne sappiamo venirne fuori, giocandocela sino all’ultima palla. Siamo contente di esser qui a Catania, sarà fondamentale il supporto del nostro pubblico”.

In contemporanea con il torneo siciliano, si svolgeranno in cinque città: Wroclaw (Polonia), Ningbo (Cina), Shreveport-Bossier City (Stati Uniti), Uberlandia (Brasile) e Kaliningrad (Russia) gli altri gironi della qualificazione olimpica femminile. Per ogni pool otterrà si qualificherà a Tokyo 2020 solo la prima classificata. Al termine delle pool si conosceranno così i nomi delle sei squadre che prenderanno parte alla rassegna a cinque cerchi, oltre al Giappone (paese ospitante). Gli ultimi 5 pass verranno assegnati tramite i tornei di qualificazione continentale: Europa, Sud America, Asia e Oceania, Nord e Centro America, Africa.

Le 14 azzurre: (Alzatrici) Alessia Orro, Ofelia Malinov; (Centrali) Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr e Raphaela Folie; (Libero) Monica De Gennaro e Beatrice Parrocchiale; (Schiacciatrici) Lucia Bosetti, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Miriam Sylla e Sylvia Nwakalor; (Opposto) Paola Egonu.

Incontri Stampa – Nei giorni che precederanno la qualificazione olimpica le atlete azzurre saranno disponibili per degli incontri stampa. Di seguito il calendario:

Giovedì 1 agosto (ore 14 – 14.30)

Paola Egonu – Cristina Chirichella – Monica De Gennaro

ore 14.30

Conferenza stampa con i 4 commissari tecnici di Italia, Kenya, Olanda e Belgio

Tutti gli incontri e la conferenza stampa si svolgeranno presso il Catania International Airport Hotel, Via S. Giuseppe Alla Rena, 94, Catania

Il Calendario della qualificazione olimpica di Catania (Pool F, 2-4 agosto)

2 agosto: Belgio-Olanda ore 18, Italia-Kenya ore 21.15

3 agosto: Olanda-Kenya ore 18, Italia-Belgio ore 21.15

4 agosto: Kenya-Belgio ore 18, Italia-Olanda ore 21.15

I tornei di qualificazione olimpica per Tokyo (2-4 agosto)

Pool A (Wroclaw, Polonia): Polonia, Thailandia, Serbia e Porto Rico.

Pool B (Ningbo, Cina): Cina, Repubblica Ceca, Turchia e Germania.

Pool C (Shreveport-Bossier City, Stati Uniti): Stati Uniti, Argentina, Bulgaria e Kazakistan.

Pool D (Uberlandia, Brasile): Brasile, Camerun, Azerbaigian e Repubblica Dominicana.

Pool E (Kaliningrad, Russia): Russia, Canada, Messico e Corea del Sud.

