Pallavolo – Modena ingaggia Luis Elian Estrada Mazorra: il talento cubano è gialloblu

Il talento cubano Luis Elian Estrada Mazorra è gialloblu!

E’ Luis Elian Estrada Mazorra il giocatore che andrà a completare il reparto schiacciatori della squadra di Andrea Giani affiancando Anderson, Bednorz e Kaliberda nella prossima stagione. Il giovanissimo classe 2000 cubano, dopo esser cresciuto nella squadra de La Habana, ha giocato per due stagioni in Brasile, a Belo Horizonte, scendendo in campo con la maglia del Minas.

La scheda

LUIS ELIAN ESTRADA MAZORRA

Nato a Ciudad de la Habana il 10.03.2000

Schiacciatore di 201 cm di altezza

2019/2020 A1 MODENA VOLLEY

2018/2019 A1 Minas (Bra)

2017/2018 A1 Minas (Bra)

