Pallavolo – Continuità ed esperienza per la nuova Allianz Powervolley Milano: il roster completo per la stagione 2019-20

Continutà ed esperienza per la nuova Allianz Powervolley Milano. Ecco il roster completo della squadra per la stagione 2019-20 che segna l’approdo al Palalido

Due parole chiave per la nuova Powervolley Milano targata Allianz: continuità ed esperienza. Si presenterà così ai nastri di partenza la formazione del presidente Lucio Fusaro, pronta ad approcciarsi con rinnovato entusiasmo alla sua sesta partecipazione consecutiva al campionato di Superlega Credem Banca che prenderà il via il prossimo 20 ottobre.

L’approvo definitivo nella città di Milano ha segnato un nuovo inizio per la società che ha finalmente trovato la sua nuova casa nel magnifico impianto dell’Allianz Cloud e ha messo le basi nella sede della Powervolley Academy con gli uffici operativi ed il centro di allenamento in Piazzale Lotto. Il nuovo ciclo per l’Allianz Powervolley riparte da coach Roberto Piazza, tecnico della nazionale olandese. È lui la grande novità della nuova stagione, colui che sarà il timoniere della squadra ambrosiana nel 75° campionato italiano di pallavolo maschile, che si fonderà su due temi chiave nel segno della continuità e dell’esperienza.

Una continuità segnata dalla conferma importante del blocco di giocatori che lo scorso anno ha scalato la classifica e chiuso il campionato al quarto posto ex aequo con Modena, imponendosi così come sorpresa costante della scorsa annata. La segreteria della società ha infatti concluso l’iter necessario per la consegna di tutta la documentazione utile per il tesseramento degli atleti in occasione del Volley Mercato organizzato dalla Lega Pallavolo ed in corso di svolgimento a Salsomaggiore Terme. Il sestetto di partenza potrà ancora contare sulla diagonale Nimir Abdel Aziz – Sbertoli, con l’opposto olandese che lo scorso febbraio ha legato il suo futuro a Milano fino al 2021, con Matteo Piano a rappresentare come capitano la squadra ed essere, per il terzo anno consecutivo, il baluardo al centro della rete in coabitazione con lo sloveno Jan Kozamernik. Il custode della seconda linea sarà il libero Nicola Pesaresi, mentre le bocche da fuoco a disposizione di coach Piazza saranno il francese Trevor Clevenot e l’esperto schiacciatore serbo Nemanja Petric, tornato in Italia dopo due anni all’estero tra la Turchia e la Russia. Le altre novità, come supporto della formazione titolare, riguardano l’approdo di Alletti come centrale e di Linus Weber come secondo opposto, mentre si apprestano a vestire per il secondo anno consecutivo la maglia Powervolley il secondo palleggiatore Marco Izzo, i due martelli Basic e Gironi ed il secondo libero Nicolò Hoffer. Un roster completo e compatto che, sotto l’attenta guida del tecnico Roberto Piazza, sarà pronto a giocarsi le sue carte ed affrontare il nuovo campionato che domani, nel corso de “La Prima Battuta”, svelerà il calendario della stagione 2019-2020.

Il roster completo della stagione 2019-2020 dell’Allianz Powervolley Milano*:

1 Nimir Abdel Aziz (Opposto), 2 Niccolò Hoffer (Libero), 3 Luka Basic (Schiacciatore), 4 Jan Kozamernik (Centrale), 5 Marco Izzo (Palleggiatore), 6 Riccardo Sbertoli (Palleggiatore), 8 Aimone Alletti (Centrale), 9 Nemanja Petric (Schiacciatore), 10 Fabrizio Gironi (Schiacciatore), 11 Matteo Piano (Centrale), 12 Linus Weber (Opposto), 17 Trevor Clevenot (Schiacciatore), 18 Nicola Pesaresi (Libero).

