La maglia delle azzurre della pallavolo in viaggio per lo Spazio: Parmitano porta con sè la divisa italiana per la missione Beyond

Domani, sabato 20 luglio, la maglia delle azzurre parte per lo Spazio

Un viaggio speciale quello che la maglia azzurra della Nazionale femminile di pallavolo intraprenderà da domani. La casacca italiana, argento ai Mondiali 2018, partirà alla volta dello Spazio, domani, insieme a Luca Parmitano. Un viaggio nello spazio possibile grazie alla collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la Fipav. Un’iniziativa che era stata lanciata a Roma in occasione Diversity Day, organizzato da A.S.I, e ormai prossima a “decollare”.

Domani, sabato 20 luglio (ore 18.28 italiane) dal cosmodromo di Baikonur (Kazakistan), nel giorno del cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna, Luca Parmitano partirà alla volta della Stazione spaziale internazionale, per la per la missione Beyond. L’astronauta italiano porterà con sé, a bordo della navetta Soyuz MS-13, la maglia della nazionale azzurra femminile: argento alla rassegna iridata giapponese 2018. Per celebrare questa partnership speciale la Fipav ha realizzato un video emozionale “Tutto ciò che è pensabile è possibile”: disponibile sui social federali e sul canale youtube.

Un viaggio davvero unico, che porterà la pallavolo italiana a raggiungere traguardi inimmaginabili.

