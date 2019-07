Pallavolo – L’Italia femminile sfida la Turchia in un test-match ad Alassio

Le azzurre della pallavolo in campo ad Alassio per i test-match contro la Turchia

Si disputerà domani (ore 19) il primo dei tre test-match in programma al PalaRavizza di Alassio tra Italia e Turchia. A distanza di oltre due settimane dalla Final Six di Nanchino le ragazze di Mazzanti torneranno in campo per testare il proprio stato di forma, in vista del grande appuntamento stagionale: il torneo di qualificazione olimpica, in programma a Catania dal 2 al 4 agosto.

L’incontro amichevole contro la formazione di Guidetti sarà l’occasione per valutare i miglioramenti e i progressi a livello di gioco, dopo i giorni di lavoro svolti nella cittadina ligure. Le azzurre e la Turchia scenderanno in campo anche giovedì (ore 20.30, diretta RaiSport + HD) e venerdì (ore 16). Le gare di Alassio saranno gli ultimi impegni prima della partenza per Catania, fissata per lunedì 29 luglio. Sono ancora disponibili alcuni tagliandi per la gara di domani, mentre quella del 25 luglio ha già fatto registrare il tutto esaurito.

Alla vigilia della sfida in casa azzurra ha parlato il CT Davide Mazzanti: “Pian piano stiamo riprendendo il ritmo, le partite contro la Turchia dovranno fornirci questo. Abbiamo bisogno di ritrovare le nostre intese e di conseguenza l’alto livello di gioco che permette di esprimerci al meglio. Durante questo collegiale il nostro obiettivo era recuperare una buona condizione fisica, sia per programmazione, sia per alcune situazioni non eravamo riusciti a farlo come volevamo nella Final Six. Abbiamo lavorato per crescere in attacco e mettere a posto alcuni aspetti di muro-difesa, nei quali avevamo sofferto in modo particolare durante le Finali”.

“La Turchia è una squadra perfetta per testare in questo momento il nostro stato di forma – prosegue Mazzanti – Sono ben organizzate, hanno grande ritmo e sanno metterci in difficoltà. Sono tutti aspetti che ci serviranno a preparare al meglio il torneo di qualificazione olimpica di Catania. In questi match la mia idea è quella di dare ritmo a un sestetto, senza però far perdere allenamento alle altre ragazze. Ci aspettano tre giorni molto intensi di gioco e allenamenti. Vogliamo assolutamente trovare quella continuità che c’è mancata alla Final Six.”

L’ultimo precedente tra Italia e Turchia c’è stato nelle Finali della VNL 2019 e in quell’occasione la squadra di Guidetti s’impose 3-0.

Queste le sedici atlete a disposizione del ct azzurro: (Alzatrici) Alessia Orro, Ofelia Malinov e Carlotta Cambi; (Centrali) Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr e Raphaela Folie; (Libero) Monica De Gennaro e Beatrice Parrocchiale; (Schiacciatrici) Lucia Bosetti, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Miriam Sylla, Caterina Bosetti e Sylvia Nwakalor; (Opposto) Paola Egonu.

BIGLIETTERIA – I tagliandi per i test match sono acquistabili sulla piattaforma happyticket e sono suddivisi in Interi e Ridotti (Under 14 nati tra il 2005 e il 2011).

Info, costi e promozioni sono disponibili a questo link: http://bit.ly/2Qgp3P2

Il dettaglio

24 luglio: Italia-Turchia (ore 19)

25 luglio: Italia-Turchia (ore 20.30, diretta RaiSport + HD) Sold Out

26 luglio: Italia-Turchia (ore 16)

