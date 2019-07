Pallavolo – Campionati Mondiali U21: Italia qualificata alla seconda fase, decisivo il successo degli azzurri sulla Polonia

I ragazzi di Monica Cresta, dunque, domani (ore 15.30) si giocheranno il primato nel girone contro il Brasile

Nei Campionati Mondiali under 21, è arrivata la seconda vittoria consecutiva per gli azzurrini, che hanno regolato la Polonia 3-0 (25-23, 25-21, 28-26) ottenendo la qualificazione alla seconda fase della rassegna iridata. I ragazzi di Monica Cresta, dunque, domani (ore 15.30) si giocheranno il primato nel girone contro il Brasile, anch’esso già qualificato in virtù del successo contro il Canada di questo pomeriggio.

Un ottimo risultato, ottenuto con un turno di anticipo e al termine di un incontro nel quale Recine e compagni si sono dimostrati più lucidi reggendo meglio il confronto e i diversi botta e risposta che hanno caratterizzato la gara di questa sera. Nell’ultimo set, poi, la Polonia aveva provato fino all’ultimo a prolungare il match, ma la selezione tricolore ha saputo chiudere ai vantaggi (28-26) un parziale nel quale si era ritrovata a rincorrere fin da subito (3-8), portandosi a casa vittoria e qualificazione.

Tabellino: ITALIA-POLONIA 3-0 (25-23, 25-21, 28-26)

Italia: Recine 13, Gargiulo 7, Gamba 11, Lavia 9, Cortesia 7, Sperotto 2, libero: Federici, Motzo 1, Zonta. Ne: Gardini, Mosca, Cantagalli. All. Cresta.

Polonia: Rajsener 1, Nowak 1, Janikowski 10, Poreba 6, Kapica 17, Firszt 5, libero: Szymura, Grygel, Prokopczuk. Ne: Kosiba, Czerwinski. All. Bakiewicz.

Durata: 27’, 27’, 31’

Italia: 9 a, 13 bs, 6 mv, 27 et

Polonia: 3 a, 22 bs, 7 mv, 28 et

Classifica pool D: Italia 2V, 6p, Brasile 2V, 6p, Polonia 0V, 0p, Canada 0V, 0p.

Il calendario degli azzurrini: 20/7: Italia-Brasile (ore 15.30)

Pool D

Italia, Brasile, Polonia, Canada

18/7: Polonia-Brasile 1-3, Italia-Canada 3-0

19/7: Brasile-Canada 3-0, Italia-Polonia 3-0

20/7: Brasile-Italia (ore 15.30), Polonia-Canada (ore 18)

