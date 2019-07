Pallavolo – Campionato Europeo U17: Italia sconfitta dalla Russia, si complica il passaggio in semifinale

Difficile il passaggio del turno per gli azzurrini, che devono battere la Grecia e sperare in altri particolari incastri

Nel Campionato Europeo under 17 maschile, in corso di svolgimento a Sofia, è arrivata la seconda sconfitta per la nazionale italiane. Gli azzurrini questa sera hanno ceduto 3-1 (25-22, 17-25, 17-25, 16-25) alla Russia, rimanendo fermi in classifica al terzo posto della pool B.

Il ko complica di molto il cammino dei ragazzi di Barbon verso le semifinali che assegnano le medaglie, per avere qualche chance domani l’Italia dovrà battere 3-0 la Grecia (ore 16.30) e sperare sia nel 3-0 della Repubblica Ceca contro Polonia, sia che la Russia non batta 3-0 il Portogallo.

Nel match contro la Russia gli azzurrini hanno iniziato in maniera convincente, ma dopo il primo set sono stati gli avversari a prendere il controllo del gioco. L’Italia non è più riuscita a ribaltare l’inerzia del match e ha dovuto cedere 3-1.

Tabellino: ITALIA – RUSSIA 1-3 (25-22, 17-25, 17-25, 16-25)

ITALIA: Bonacchi 2, Porro 12, Dell’Osso 9, Parolari 7, Truocchio 9, Rossi 8, Laurenzano (L). Polacco 3, Staforini, Balestra 2, Gianotti, Chiloiro 1. All. Barbon

RUSSIA: Borchikov 2, Labinskii 26, Ivanov, Zubov 13, Perminov 20, Ensina 7, Motorygin (L). Dolgopolov 1, Kulakov, Klyavzer 7, Egorov 1. N.e: Stepanov. All. Khromenkov

Spettatori: 50. Durata set: 27’, 23’, 24’, 25’.

Arbitri: Pop e Kaiser.

Italia: 7 a, 7 bs, 6 m, 20 et

Russia: 4 a, 6 bs, 16 m, 22 et.

CLASSIFICA (Pool B): Rep. Ceca 4V 10p, Polonia 3V 9p, Italia e Russia 2V 6p, Portogallo 2V 5p, Grecia 0V 0p.

