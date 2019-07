Pallavolo – Gli azzurri a Chieti per preparare il secondo test match

Nazionale maschile di pallavolo: gli azzurri a Chieti preparano il secondo test match

La Nazionale Maschile è arrivata in Abruzzo dove domani al PalaTricalle alle ore 18 in diretta Rai Sport HD affronterà nuovamente la Slovenia nel secondo test match di questa fase della stagione. La seduta di allenamento di Zaytsev e compagni è in corso presso l’impianto del capoluogo abruzzese ospitò l’ultima volta un match della Nazionale Maschile nel 2010 quando la squadra allora allenata da Andrea Anastasi affrontò in World League la Cina. Dopo la prima amichevole di ieri, dunque, i ragazzi di Blengini sono pronti a tornare in campo per testare il proprio stato di forma in vista dell’importante appuntamento stagionale di agosto.

Prima dell’allenamento odierno il CT azzurro ha incontrato la stampa locale. “Quello di ieri – ha dichiarato Blengini – è stato solo il primo step della nostra marcia di avvicinamento al Torneo di Qualificazione Olimpica, sappiamo che la strada è lunga e che il lavoro da fare è tanto, ma questo di certo non ci spaventa. Conosciamo l’obiettivo e ciò che dobbiamo fare. In questa fase della nostra preparazione non contano gli avversari, è importante concentrarci solo su di noi e su cosa dobbiamo fare. Non esistono ricette o strategie: la strada da percorrere è una sola; quella del lavoro, costante e con la concentrazione sempre al massimo. E’ ovvio, poi, che avere dall’altra parte della rete avversari di buon livello come sono gli sloveni ci permette di lavorar e su standard alti.

BIGLIETTERIA – Manca davvero poco al sold out. Gli ultimi tagliandi rimasti sono disponibili secondo queste modalità. Il parterre è esaurito, la biglietteria online chiuderà domani alle ore 16, orario in cui aprirà il botteghino presso il PalaTricalle. Parterre (Arancione e Bianco): Intero € 30.00 + diritti di prevendita 1° Anello (Curve e Tribune): Intero € 20.00 + diritti di prevendita – Ridotto Under 12 € 16.00 + diritti di prevendita 2° Anello (Curve e Tribune): Intero € 15.00 + diritti di prevendita – Ridotto Under 12 € 12.00 + diritti di prevendita Ingresso gratuito (senza posto) per i bambini fino a 3 anni

