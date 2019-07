Palio di Siena – Vince ‘Tale e Quale’ della contrada della Giraffa: beffata nel finale la Chiocciola

La contrada della Giraffa vince il Palio di Siena di luglio: il cavallo ‘Tale e Quale’, del fantino Giovanni Atzeni, supera in rimonta la Chiocciola

Dopo 3 giri di inseguimento, proprio nel tratto finale, la contrada della Giraffa è riuscita ad aggiudicarsi il Palio di Siena. Il protagonista di giornata è ‘Tale e Quale’, castrone baio di 7 anni alla sua seconda presenza nella gara di Piazza del Campo, cavalcato dal fantino Giovanni Atzeni detto ‘Tittia’, tornato al successo dopo 4 anni di astinenza (è la 6ª vittoria in 32 partecipazioni). Per la contrada Giraffa è la vittoria numero 36 della sua storia, l’ultima era arrivata due anni fa grazie a Jonatan ‘Scompiglio’ Bartoletti, fantino che, ironia della sorte, in questa edizione vestiva i colori della Chiocciola ed è stato sconfitto proprio nel finale. Prosegue l’astinenza per la Contrada della Chiocciola: l’ultimo successo è datato 1999, hanno fatto peggio solo Aquila a secco da 27 anni e Nicchio senza vittorie da 21.

