Olimpia Milano – Ufficiale la firma di Sergio Rodriguez: “Ettore Messina decisivo per la mia scelta”

L’Olimpia Milano ufficializza la firma di Serio Rodriguez: il playmaker spagnolo si è detto orgoglioso di rappresentare un club così importante ed ha indicato in Ettore Messina uno dei fattori decisivi per la sua firma

Dopo diversi giorni d’attesa, l’Olimpia Milano ha ufficializzato un altro grande colpo di mercato. Sergio Rodriguez sarà ufficialmente un nuovo giocatore del club meneghino per le prossime 3 stagioni. Il giocatore si è espresso così in merito alla sua nuova avventura: “estremamente contento e motivato di intraprendere questo nuovo capitolo della mia carriera. Milano significa tanto per me e la mia famiglia: siamo tutti molto felici. L’opportunità di rappresentare un grande club come l’Olimpia, oltre che giocare in un nuovo paese, è stata un fattore chiave della mia scelta. Ettore Messina è stato un altro elemento decisivo. Lo rispetto tantissimo e lavorare di nuovo con lui sarà stupendo. Dovremo fare in modo come squadra di rendere tutti i tifosi che ci sosterranno orgogliosi di noi. Forza Olimpia!”.

Felice dell’operazione anche il gm dell’Olimpia Milano, Christos Stavropoulos: “siamo felici di accogliere nella nostra famiglia dell’Olimpia un grande giocatore, con una carriera di immenso valore mondiale come Rodriguez. Sergio è un vincente e porterà questo suo spirito a Milano. Ha una carriera enorme alle spalle che dice tutto di chi sia e cosa possa fare. Averlo nella nostra squadra è un motivo di orgoglio. Lo accolgo tra noi con grande piacere, e insieme contiamo di vivere tanti bei momenti”.

Valuta questo articolo