Olimpia Milano – “Non rientra nei nostri piani”, Ettore Messina scarica Mike James! Il cestista furioso: “mi ha mentito”

Ettore Messina non ritiene importante Mike James nel roster dell’Olimpia Milano: il playmaker americano si sfoga sui social e parla di bugie

Mike James è stato il trascinatore dell’Olimpia Milano nella passata stagione, annata che però non ha portato l’Olimpia Milano alla realizzazione di alcun obiettivo. L’arrivo di Ettore Messina poi ha fatto finire l’ex Lakers ai margini della rosa: gli acquisti di due playmaker di grande spessore come Sergio Rodriguez e Shelvin Mack hanno definitivamente chiuso la porta all’americano, per il quale verrà trovata una soluzione che porterà all’addio.

James si è sfogato su Twitter spiegando di avere avuto, in due occasioni, la rassicurazione di un ruolo centrale nel futuro dell’Olimpia Milano: parole che, a suo dire, Ettore Messina si sarebbe poi rimangiato. Dal canto suo il nuovo allenatore del club meneghino ha spiegato attraverso il sito ufficiale della squadra: ”in seguito all’arrivo di Shelvin Mack e all’ulteriore inserimento che andremo a effettuare nel ruolo di playmaker, ho personalmente informato Mike James che non rientra più nel progetto tecnico dell’Olimpia Milano e delle ragioni che sono alla base di questa decisione. Il general manager Christos Stavropoulos sta lavorando con gli agenti del giocatore per arrivare ad un accordo che sia di reciproca soddisfazione”.

