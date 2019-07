Olimpia Milano – Conclusa la telenovela Mike James: risolto il contratto del giocatore

Mike James non è più un giocatore dell’Olimpia Milano: la società meneghina ha comunicato, attraverso una nota ufficiale, di aver risolto il contratto del playmaker americano

“La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo con il giocatore Mike James per la risoluzione del contratto in corso“. La telenovela legata al caso di Mike James è finita. Tramite questa nota ufficiale, apparsa sul sito dell’Olimpia Milano, il club meneghino ha reso noto ai propri tifosi di aver risolto il contratto del playmaker americano, finito fuori dal progetto di Ettore Messina. L’ex Lakers si era lamentato parlando di ‘bugie’ che Ettore Messina gli avrebbe raccontato in merito alla sua centralità nel progetto Olimpia Milano. Gli arrivi di Shelvin Mack e Sergio Rodriguez hanno portato alla definitva rottura fra le parti.

Valuta questo articolo