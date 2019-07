Oggi i Kiss in concerto a Milano – Erik Singer a Maranello per una visita lampo in casa Ferrari [GALLERY]

Erik Singer fa visita alla Ferrari a Maranello in occasione dell’unica tappa italiana dell’ultimo tour dei Kiss

Oggi si esibirà a Milano per l’unica tappa italiana dell’ultimo tour dei Kiss, ma ieri Eric Singer è riuscito comunque a ritagliare una visita lampo a Maranello per vivere la sua passione per Ferrari. Il batterista delle band statunitense ha visitato infatti le linee di montaggio vetture, la Nuova Meccanica, Ferrari Classiche e il programma Tailor Made della Casa, oltre alla sede della Scuderia Ferrari. Singer ha apprezzato in particolare la 812 Superfast, la Ferrari stradale che monta il 12 cilindri che segnò l’inizio della gloriosa storia del Cavallino Rampante. Alle Classiche ha inoltre espresso la sua ammirazione per la 250 GTO del 1962, l’unica vettura al mondo che è stata dichiarata opera d’arte da un Tribunale e, come tale, amata da molti artisti come lui.

