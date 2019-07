Milan e Inter al lavoro per il nuovo San Siro: presentato il progetto di fattibilità

Presentato il progetto di fattibilità del nuovo San Siro: investimento di 1,2 miliardi di euro

Milan e Inter iniziano a muoversi per la realizzazione del nuovo stadio di Milano. Le due società milanesi hanno presentato oggi all’amministrazione comunale di Milano il progetto di fattibilità tecnico economica per la costruzione del nuovo impianto e del distretto multifunzionale. Nel progetto di Inter e Milan è prevista una struttura da 60 mila posti con un’idea più ampia con investimenti per oltre 1,2 miliardi di euro.

Valuta questo articolo