Ranking Fifa, l’Italia perde due posizioni e scende al 16° posto: in testa si conferma il Belgio

La Nazionale azzurra perde due posizioni finendo sedicesima, in testa rimane il Belgio davanti a Brasile e Francia

Brutte notizie per l’Italia dopo la pubblicazione dell’ultimo ranking Fifa, la Nazionale azzurra scende due gradini e scala al sedicesimo posto, allontanandosi così ulteriormente dalla top ten. In testa rimane sempre il Belgio, che comanda davanti al Brasile e alla Francia, con i verdeoro riusciti a guadagnare la piazza d’onore grazie alla vittoria in Copa America. Sale anche l’Uruguay, che guadagna tre posti attestandosi in quinta posizione. Clamoroso balzo infine per l’Algeria che, con il successo in Coppa d’Africa, guadagna 28 posizioni e sale al numero 40 del ranking.

Questa la top ten del ranking Fifa, tra parentesi la posizione precedente:

1. (1) Belgio 1746 punti;

2. (3) Brasile 1726;

3. (2) Francia 1718;

4. (4) Inghilterra 1652;

5. (8) Uruguay 1637;

6. (5) Portogallo 1631;

7. (6) Croazia 1625;

8. (13) Colombia 1622;

9. (7) Spagna 1617;

10. (11) Argentina 1610.

