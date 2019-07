Nuova classifica WTA – Ashleigh Barty sempre leader, Halep sale al quarto posto: Giorgi fuori dalla top-60

Al termine del torneo di Wimbledon, l’australiana rimane prima davanti a Osaka e Pliskova: quarto posto per la Halep. Male le italiane, con la Giorgi fuori dalle prime 60

Lo slam di Wimbledon appena terminato non determina alcun scossone nelle prime tre posizioni, che rimangono in mano ad Ashleigh Barty, Naomi Osaka e Karolina Pliskova.

L’australiana aumenta il proprio vantaggio sulla giapponese, portandolo a quasi 250 punti, quasi lo stesso gap che l’asiatica vanta con la ceca. Il successo ai Championships permette a Simona Halep di guadagnare tre posizioni e portarsi al quarto posto, davanti a Bertens e Kvitova. Nona piazza invece per Serena Williams, a quasi 400 punti dalla connazionale Sloane Stephens. Fuori dalla top ten Angelique Kerber, costretta a scendere in tredicesima posizione. Malissimo le italiane, con Camila Giorgi che perde venti posizioni scendendo al numero 62. Seconda tra le azzurre diventa Giulia Gatto-Monticone, che raggiunge il best ranking con il numero 149 davanti a Martina Trevisan (151).

Nuova classifica WTA:

1 Barty, Ashleigh (AUS) 0 6.605 punti

2 Osaka, Naomi (JPN) 0 6.257

3 Pliskova, Karolina (CZE) 0 6.055

4 Halep, Simona (ROU) +3 5.933

5 Bertens, Kiki (NED) -1 5.130

6 Kvitova, Petra (CZE) 0 4.785

7 Svitolina, Elina (UKR) +1 4.638

8 Stephens, Sloane (USA) +1 3.802

9 Williams, Serena (USA) +1 3.411

10 Sabalenka, Aryna (BLR) +1 3.365

