Nuova classifica ATP – Fognini aggiorna il suo best ranking, Djokovic conferma il primato dopo il successo di Wimbledon

Il tennista ligure sale in nona posizione, avvicinandosi all’ottava di Khachanov, distante solo 115 punti. In testa sempre Djokovic, seguito da Nadal e Federer

Il successo di Wimbledon conferma la leadership di Novak Djokovic, che continua a comandare la classifica ATP con 12.415 punti. Il serbo veleggia indisturbato in testa al ranking, con oltre 4000 punti di vantaggio su Rafa Nadal, incalzato a sua volta da Roger Federer.

Prime tre posizioni dunque invariate, al contrario di quanto accade in coda alla top-ten, dove Fabio Fognini compie un altro importante passo. Il ligure infatti aggiorna il suo personal best, salendo in nona posizione e portandosi a soli 115 punti dall’ottava, in mano adesso al russo Karen Khachanov. Esce invece dai primi dieci Kevin Anderson, superato da Daniil Medvedev. Per quanto riguarda gli altri italiani, Matteo Berrettini resta al numero 20, Marco Cecchinato è quarantunesimo mentre Lorenzo Sonego appena fuori dai primi cinquanta (51°).

La nuova classifica ATP

1 Djokovic, Novak (SRB) 12415 punti

2 Nadal, Rafael (ESP) 7945

3 Federer, Roger (SUI) 7460

4 Thiem, Dominic (AUT) 4595

5 Zverev, Alexander (GER) 4325

6 Tsitsipas, Stefanos (GRE) 4045

7 Nishikori, Kei (JPN) 4040

8 Khachanov, Karen (RUS) 2890

9 Fognini, Fabio (ITA) 2785

10 Daniil Medvedev (RUS) 2625

Valuta questo articolo