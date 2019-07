Nuoto – Roma pronta a presentare la sua candidatura per la rassegna 2022, l’entusiasmo della sindaca Raggi

Roma si candida ad ospitare gli Europei di nuoto 2022: la soddisfazione della sindaca Raggi

L’Italia è sempre più interessata al mondo dello sport: dopo la vittoria della candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026, adesso in tanti si stanno muovendo per ospitare nel nostro paese eventi di rilievo. Oggi, con una memoria a firma Virginia Raggi, approvata in Giunta, Roma ha deciso di candidarsi per ospitare gli Europei di nuoto 2022.

Il Campidoglio “riconosce l’importanza dell’evento denominato ‘Grande Europea Aquatics Aquatics Championships 2022’, Campionati europei di nuoto” e “manifesta l’interesse di Roma Capitale a presentare la sua candidatura a ospitare l’evento“.

“Roma si candida ad ospitare gli Europei di Nuoto del 2022. La Capitale d’Italia vuole confermarsi protagonista delle rassegne sportive internazionali. Siamo pronti alla sfida per realizzare un evento sostenibile e che avvicini i cittadini allo sport“, queste le parole twittate dalla sindaca Raggi.

Valuta questo articolo